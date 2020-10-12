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Kayseri'de orman yangını

KAYSERİ'nin Sarız ilçesine bağlı Yedioluk ve Kıskaçlı bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Kayseri'de orman yangını

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yedioluk ve Kıskaçlı bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kuru otların da bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor. 

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde devam eden orman yangılarında bugün de ilçemize bağlı Yedioluk ve Kıskaçlı mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gönderilen ekiplerin desteğiyle yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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