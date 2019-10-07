  • BIST 104.734
  • Altın 276,973
  • Dolar 5,7372
  • Euro 6,2970
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Kayseri'de otobüs durağında vahşet

Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan Mustafa Çay (35), eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Yaralı eşinin başında elinde bıçakla bekleyerek, çevredekilerin yardım etmesini engelledi, kadın öldü.
Kayseri'de otobüs durağında vahşet

Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay (35), eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Yaralı eşinin başında elinde bıçakla bekleyerek, çevredekilerin yardım etmesini engelleyen Mustafa Çay, gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Cevahir Çay ise hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında otobüs durağında meydana geldi. Cevahir Çay, 10 yıllık eşi Mustafa Çay'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah evin önünde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi.

Cevahir Çay, 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine belinden çıkardığı bıçakla Cevahir Çay'ı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.

Çevredekiler polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı kadına da yardım etmek istediler. Ancak Mustafa Çay, elinde bıçakla eşinin başında bekleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis ekibi, Mustafa Çay'ı elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi. Mustafa Çay gözaltına alınırken, yaralı kadına gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Cevahir Çay, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Emniyeti'nden intihar olayı ile ilgili açıklama26 Eylül 2019 Perşembe 09:06
  • Bahçeli'nin doktoru 3 kadın tarafından soyuldu24 Eylül 2019 Salı 14:34
  • Ankara'da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi23 Eylül 2019 Pazartesi 09:38
  • Bayan hakimin Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğrafı olay oldu23 Eylül 2019 Pazartesi 09:08
  • Samsun'da kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti23 Eylül 2019 Pazartesi 09:00
  • Ankesörden mahrem imam değil takıntılı aşık çıktı20 Eylül 2019 Cuma 09:53
  • 74 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı20 Eylül 2019 Cuma 09:13
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı18 Eylül 2019 Çarşamba 08:52
  • Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı kararı17 Eylül 2019 Salı 10:40
  • Torunu dedesini bıçaklayarak öldürdü16 Eylül 2019 Pazartesi 09:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti