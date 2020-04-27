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Kayseri'de özel halk otobüsü şoförlerinin karantinası sona erdi

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 850 özel halk otobüsü şoförüne uygulanan karantina kaldırıldı.
Kayseri'de özel halk otobüsü şoförlerinin karantinası sona erdi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, evlerinde karantinaya alınan ve testleri negatif çıkan halk otobüsü şoförlerinin bugün itibarıyla görevlerine başladıkları belirtildi.

Şoförlerinin karantinaya alınması sebebiyle servis dışı kalan 385 halk otobüsünün de toplu ulaşım ağına katıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinde çalışan 850 şoförün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınması sonrasında toplu ulaşımda yeni bir planlama yapmış ve bu planlama doğrultusunda toplu ulaşım hizmetini Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve raylı sistem araçlarıyla sunmuştu. Hafta başından itibaren ise halk otobüsü şoförleri için alınan karantina süresi sona erdi. Karantina süresi sonunda yeniden testleri yapılan özel halk otobüsü şoförlerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. Şoförlerin testlerinin negatif çıkmasıyla 385 halk otobüsü de toplu ulaşım ağına katıldı. Halk otobüslerinin servise başlaması ve sosyal mesafenin oluşması için sabah ve akşam saatlerinde servislerin artırılmasıyla öğle saatlerinde azalan servisler yeniden normale döndü."

İl Hıfzıssıhha Kurulu, bazı özel halk otobüsü şoförlerinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 850 şoföre 14 Nisan'da karantina tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

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