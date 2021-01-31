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Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması

Kayseri'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında dahi kırsaldaki 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ulaşarak Kovid-19 aşılarını uyguluyor.
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması

Kayseri merkez ve 16 ilçede koronavirüs salgınına karşı 75 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşılama çalışmaları devam ediyor. Dışarı çıkamayan vatandaşların aşılamaları ise, evlerinde yapılıyor. Yoğun kar yağışının olduğu ilçelerde sağlık ekipleri,  karla kaplı bölgelerde yürüyerek, evlere ulaşıyor. Pınarbaşı ilçesinin kırsal Arslanbeyli mahallesinde de sağlık görevlileri, mahalle içinde araçla ulaşılamayan karla kaplı bölgede bulunan vatandaşların evlerine yürüyerek ulaşıp, Kovid- 19 aşılarını uyguladı. Aşı olan yaşlı vatandaşlar, zorlu kış şartlarında görev yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Ömer Özkibar, "Bu pandemi sürecinde sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın çabalarıyla aşılar elimize ulaştı. Ocak ayının 15'inden buyana aşılama çalışmalarına başladık. Öncelikle biz sağlık çalışanları aşılandık. Ardından ise, 75 yaş üstü evde bakım hastalarımızı aşılıyoruz. Pınarbaşı ilçesi olarak günde ortalama 10 ile 15 arasındaki yaşlılarımızı evlerinde aşılıyoruz" dedi.

'AŞILARIMIZI ALARAK, EVLERE GİDİYORUZ'

Aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Özkibar, "Dün itibariyle yoğun kar yağışı yaşamıştık. Başhekimimiz ve Kaymakamımız yolları açtırdı. Onların sayesinde aşı bekleyen hastalarımızın aşılarını yaptık. Aşıda çok şükür herhangi bir yan etki ile karşılaşmadık. Yaşlılarımızın sağlık durumları iyi. Şuanda hedef nüfusumuzun 3'te birini aşıladık. Yüzde 30 oranında aşılamamız var. Bu rakamın daha fazla olması için çalışıyoruz. Yaşlılarımızı arayarak, aşı isteyip istemediklerini soruyoruz. Tabi bazı evlerimize yürüyerek geçmek zorunda kalabiliyoruz. Sağolsun belediyemiz yollarımızı açıyor. Fakat, bazen köyün girişinden evlere yürümemiz gerekebiliyor. Biz de sağlık ekibindeki arkadaşlarımızla aşılarımızı alarak, evlere gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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