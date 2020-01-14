Kayseri'de sessiz gece

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin rövanşı, 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

ERSUN YANAL GRİP NEDENİYLE SAHAYA ÇIKAMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı nedeniyle takımın başında maça çıkamadı.

Dün uçakla Kayseri'ye gelen Fenerbahçe kafilesinde yer alan Yanal'ın, maç öncesi rahasızlığının artması nedeniyle kulübün sağlık ekibi tarafından maça çıkmaması yönünde karar alındı.

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi." ifadelerine yer verildi. Kayserispor maçında takımında başında yardımcı antrenör Volkan Kazak yer aldı.

MAÇTAN NOTLAR

13. dakikada sol kanatta Alper rakibinden sıyrıldı ve topu sürerek ceza sahası yayının önüne kadar geldi. Sağ kanattaki Dirar'ı topla buluşturdu ancak Kayserispor savunması araya girdi.

25. dakikada Kayserispor'da sağ kanattan yapılan ortada Emre Demir'in kafa vuruşu kalenin solundan az farkla dışarı gitti.

LOPES'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

33. dakikada Miguel Lopes'in yerde kalmasıyla serbest vuruş kullanıldı. Duran topta ceza sahası içinde hava topuna yükselen Lopes topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Lopes'in kafa vuruşunda VAR incelemesi yapıldı ve ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

39. dakikada Tolgay'ın gönderdiği ara pasta ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç'ten önce davranan kaleci Lung topu kucakladı.

İlk yarı 0-0'lık skorla tamamlandı.

45. dakikada Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci oyundan alındı ve yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

53. dakikada rakibinden sıyrılan Alper topu Deniz Türüç'e bıraktı. Sol kanattan hızla ileri kat eden Deniz topu ceza sahasına bıraktı ancak top rakipte kaldı.

KRAVETS NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

54. dakikada Fenerbahçe atağında topu kapan ve hızla kontraya çıkan Kayserispor'da Kravets kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Kravets'in şutunda Harun'un müdahalesi ile top kornere çıktı ve Kayserispor çok net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

63. dakikada Dirar'ın sol kanattan yaptığı ortada Kruse'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

75. dakikada Alper'in ceza sahası dışından soldan yaptığı şutta kaleci Lung topu uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlayan Ferdi'nin şutunda top az farkla dışarı çıktı.

77. dakikada Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç oyundan çıktı ve Vedat Muriç oyuna dahil oldu. Böylece sarı-lacivertliler 3 değişiklik hakkını da kullanmış oldu.

81. dakikada Kruse'nin sert şutunda Kayserispor savunmasının müdahalesiyle top dışarı çıktı.

Maçın kalan dakikalarında da gol olmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.