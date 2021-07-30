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Kayseri’deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı bölgesinde, çarşamba günü çıkan orman yangını, ekiplerin mücadelesi sonucu bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. 
Kayseri’deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında

Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki Aladağlar Milli Parkı'nda, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yahyalı Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın, ekiplerin 3 günlük mücadelesi sonucu bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da sosyal medyadan paylaştığı mesajında, “Yahyalı ilçemizdeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın ile mücadelemizde büyük fedakarlık gösteren vatandaşlarımıza, orman teşkilatımızın, askeri birliklerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve AFAD’ın görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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