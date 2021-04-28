Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: İnşallah ligde kalacağız

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Yukatel Denizlispor'u 6-3 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sadece 1 maç kazandık. Ama kritik bir maçtı" dedi.

Mustafa Tokgöz, karşılaşmanın ardından şu açıklamayı yaptı;

"Öncelikle sadece 1 maç kazandık. Ama kritik bir maçtı. Hem Yalçın Koşukavak hocamızın ilk maçıydı hem de uzun zamandır 3 puan hasreti olduğu için çok kritik bir maçtı. Dün Yalçın hoca ne yapmak istediklerini bize anlattı. Onları sahada görmek, oyuncuların görevlerinin değişmesi ve sahada görevlerini yerlerine getirmeleri bizleri çok mutlu etti. Sadece 1 maç kazandık. Önümüzde Yeni Malatyaspor maçı var. Arkasına Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe var. Bunların hepsinden puanlar almak zorundayız. Rehavet yok, olmamalı da. Aynı ciddiyetle bundan sonraki maçlara da çıkıp inşallah bu ligde kalacağız. Kayserispor yönetimi olarak. hatalarımız olmuştur ama Kayseri'ye ve Kayserispor'a hiç bir zaman yanlışımız olmaz, olamaz. Bugün çok daha iyi yerlerde olmalıydık. Çok fırsatlar teptik. Ama bu yıl böyle oldu. İnşallah ligde kaldıktan sonra gelecek yıl bu eziyeti bir daha çekmeyeceğiz. Hep üst sıralarda oynayan bir Kayserispor göreceğiz. Yaklaşık 2 yıldır Berna Gözbaşı başkanlığında sportif başarı istediğimiz gibi olmasa da finansal başarı çok net bir şekilde sağlanmıştır" diye konuştu.