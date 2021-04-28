  • BIST 1.386
  • Altın 469,948
  • Dolar 8,2160
  • Euro 9,9345
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: İnşallah ligde kalacağız

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Yukatel Denizlispor'u 6-3 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sadece 1 maç kazandık. Ama kritik bir maçtı" dedi.
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: İnşallah ligde kalacağız

Mustafa Tokgöz, karşılaşmanın ardından şu açıklamayı yaptı;

"Öncelikle sadece 1 maç kazandık. Ama kritik bir maçtı. Hem Yalçın Koşukavak hocamızın ilk maçıydı hem de uzun zamandır 3 puan hasreti olduğu için çok kritik bir maçtı. Dün Yalçın hoca ne yapmak istediklerini bize anlattı. Onları sahada görmek, oyuncuların görevlerinin değişmesi  ve sahada görevlerini yerlerine getirmeleri bizleri çok mutlu etti. Sadece 1 maç kazandık. Önümüzde Yeni Malatyaspor maçı var. Arkasına Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe var. Bunların hepsinden puanlar almak zorundayız. Rehavet yok, olmamalı da. Aynı ciddiyetle bundan sonraki maçlara da çıkıp inşallah bu ligde kalacağız. Kayserispor yönetimi olarak. hatalarımız olmuştur ama Kayseri'ye ve Kayserispor'a hiç bir zaman yanlışımız olmaz, olamaz. Bugün çok daha iyi yerlerde olmalıydık. Çok fırsatlar teptik. Ama bu yıl böyle oldu. İnşallah ligde kaldıktan sonra gelecek yıl bu eziyeti bir daha çekmeyeceğiz. Hep üst sıralarda oynayan bir Kayserispor göreceğiz. Yaklaşık 2 yıldır Berna Gözbaşı başkanlığında sportif başarı istediğimiz gibi olmasa da finansal başarı çok net bir şekilde sağlanmıştır" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali seyircisiz oynanacak28 Nisan 2021 Çarşamba 13:54
  • UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor28 Nisan 2021 Çarşamba 13:54
  • Galatasaray'da Burak Elmas başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı28 Nisan 2021 Çarşamba 13:28
  • Bundesliga'da yüksek bedellerle teknik direktör değişimleri dikkati çekiyor28 Nisan 2021 Çarşamba 13:27
  • NBA'de Brooklyn Nets üst üste 3. galibiyetini aldı28 Nisan 2021 Çarşamba 11:46
  • MKE Ankaragücü'nde hedef son haftalara girmeden ligde kalmayı garantilemek28 Nisan 2021 Çarşamba 11:45
  • Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Her şeyi bırakıp tek konsantre olacağım şey olimpiyatlar olacak28 Nisan 2021 Çarşamba 11:23
  • Basketbolda FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın yapılacak28 Nisan 2021 Çarşamba 11:22
  • Sivasspor yarın Malatyaspor'u konuk edecek28 Nisan 2021 Çarşamba 11:22
  • Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak28 Nisan 2021 Çarşamba 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti