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Kayserispor - Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Kayserispor - Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmadı

26. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lopes'in ortasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Emre Demir'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

33. dakikada sağ kanatta Aksel Aktaş'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu Hasan Hüseyin Acar kullandı. Altı pas üzerinde iyi yükselen Lopes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'da incelenen gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

55. dakikada kendi yarı alanında Hasan Hüseyin Acar'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Kravets, Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde topla buluştu. Topu sürerek ceza sahasına giren Kravets'in sert şutunda, kalesini terk eden Harun Tekin'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

77. dakikada Alper Potuk'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Lung soluna giden topu son anda çıkardı. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinde auta gitti.

90+3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık ara pasında, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vedat Muric'in şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

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