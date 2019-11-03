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Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.
Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE KAZANIRSA LİDER OLACAK

17 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, lider Alanyaspor'un haftayı 1 puanla kapatması sonrası liderlik şansını elde etti.

Sarı-lacivertliler Kayseri deplasmanında kazanırsa 20 puana yükselecek ve 19 puanlı Alanya'yı geride bırakarak zirveye yerleşecek.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Djedje, Şamil, Mensah, Bilal, Umut, Adebayor

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Muriqi

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