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Kayserispor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda, Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Kayserispor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şişmek yönetiyor. ATV'den naklen yayınlacak karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Henrique, Emre Demir, Kravets.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Rodrigues, Deniz Türüç, Max Kruse, Vedat Muriç.

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