  • BIST 115.206
  • Altın 390,299
  • Dolar 6,8488
  • Euro 7,7237
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Kayserispor ligde kalma yarışında pes etmiyor

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yaptığı maçtan 3 puanla ayrılan Hes Kablo Kayserispor, ligde kalma umutlarını son 5 haftaya taşıdı.
Kayserispor ligde kalma yarışında pes etmiyor

Sezona 20'nin üzerinde futbolcu transferi yaparak büyük umutla başlayan, ancak bu sezonun 4. teknik direktörü Robert Prosinecki'ye kadar istediği başarıya ulaşamayan Kayserispor, son haftalarda bulduğu puanlarla yarışta "ben de varım" dedi.

Devre arasında yaptığı teknik direktör değişikliği ve 9 oyuncu transferinin ardından oyun anlamında yeni bir görünüme kavuşan Kayseri temsilcisi, ligin 29. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında deplasmanda alınan galibiyetle ligde kalma yarışından kopmayacağını gösterdi.


Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde 29 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 28 puan toplayabildi. Kayseri ekibi, kendisiyle aynı puana sahip BtcTurk Yeni Malatyaspor'un avrerajla gerisinde 16. sırada bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor, ligde son 5 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.

Zorlu periyotta iç sahada Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u konuk edecek Kayseri ekibi, deplasmanda Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. 

"Ligde kalacağımıza hep inandık"
Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, son haftalarda alınan galibiyetlerin, devre arasında yaptıkları transferlerin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini söyledi.

Göreve geldikleri günden beri taraftarlara yarıştan kopmayacaklarının sözünü verdiklerini anımsatan Tokgöz, "Kayserispor bu ligin en köklü kulüplerinden biri. Son maça kadar bu yarışın içinde olacağız. Takımımız ligde kalmak için elinden geleni yapacak. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada deplasmanda galip gelmek bize büyük moral oldu." diye konuştu.

Kalan 5 maçın final niteliğinde olduğunun altını çizen Tokgöz, şunları kaydetti:

"Son 4 maçta 3 galibiyet aldık. Bu bizim ne kadar güçlü bir ekip olduğumuzu gösteriyor. Bu konsantrasyonu kalan 5 maçta da devam ettirip her maça 3 puan parolasıyla çıkacağız. Biz ligde kalacağımıza hep inandık. Bu inancı son haftaya kadar sürdüreceğiz. Ben ligin sonunda mutlu olan tarafta olacağımıza inanıyorum." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Net olarak galibiyeti kaçırdık29 Haziran 2020 Pazartesi 09:52
  • Sivasspor iç sahada 16 maçtır süren yenilmezlik serisini yitirdi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:52
  • Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdıran son takım oldu29 Haziran 2020 Pazartesi 09:51
  • Gaziantep FK-Antalyaspor maçı beraberlikle sonuçlandı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:50
  • Medipol Başakşehir ile Galatasaray yenişemedi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:49
  • Mario Gomez futbolculuk kariyerini sonlandırdı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:48
  • Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan Roma'yı 2-0 yendi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:47
  • MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ümitlendi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:47
  • Kayserispor'a meşaleli karşılama29 Haziran 2020 Pazartesi 05:35
  • Beşiktaş'a Altınordu'dan iki isim28 Haziran 2020 Pazar 19:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti