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Kayserispor ligde kalmak için umutlu

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Son maç, son 90 dakika. Fenerbahçe maçından puanla ayrılacağız. Trabzon'dan gelecek haberi beklemeye gerek kalmayacak" dedi.
Kayserispor ligde kalmak için umutlu

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçta en az bir puan alarak ligde kalmak istiyor.

Ligde çıktığı 39 maçta 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan, 41 puanla 17. sırada bulunan Kayseri temsilcisi, son hafta şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmada en az bir puan alması durumunda kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin aldığı sonuca bakmaksızın ligde kalacak.

Karşılaşmadan Fenerbahçe'nin galip ayrılması durumunda ise Kayserispor, kümede kalabilmek için Gençlerbirliği'nin Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, Medipol Başakşehir maçında teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın skoru tutma ve beraberlikle bir puan alma taktiği ile istedikleri hedefe ulaştıklarını söyledi.

Tokgöz, "Kayserispor büyük bir camiadır. Bir şehir kulübüdür. Süper Lig'e en çok yakışan takımlardan birisidir. Bunu her zaman ve her platformda dile getiriyoruz. Allah'ın izniyle gelecek yıl Süper Lig'de mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Birçok kulüp gibi Kayserispor'un da zor bir sezon geçirdiğini aktaran Tokgöz, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci, sağlık endişeleri, gelirler tamamen düştü. Bütün kulüpler maddi anlamda ciddi sıkıntılar çekti. Berna Gözbaşı başkanımız bütün zorluklara karşı mücadele etti, hepsine göğüs gerdi, elimizden gelen her şeyi yaptık ve umudumuzu bugüne kadar taşıdık. Başkanımız, kulübümüze, basına konu olacak hiçbir maddi sıkıntı yaşatmadı."

Fenerbahçe karşısında oyuncuların ve teknik ekibin elinden geleni yapacağına inandıklarını belirten Tokgöz, şöyle devam etti:

"Son maç, son 90 dakika. Bu maçtan puanla ayrılacağız. Trabzon'dan gelecek haberi beklemeye gerek kalmayacak. Kendi evimizde olmamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Bu maça en az bir puan için çıkacağız. Ben Kayserispor'u Gençlerbirliği'nden daha avantajlı görüyorum. Cumartesi günü saat 22.30'da Kayseri'de bir bayram havası yaşanacak. Gelecek yıl da bu sıkıntıları ne biz çekeceğiz ne de taraftarımıza çektireceğiz."

Kümede kalma mücadelesi veren bir başka takım olan Gençlerbirliği'nin deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağı maça da değinen Tokgöz, "Trabzonspor, 4 büyük kulübümüzden biri. Fenerbahçe nasıl kendine yakışan bir oyun oynayacaksa Trabzonspor da hiç şüphesiz en iyi oyununu oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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