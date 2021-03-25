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Kayserispor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Türk futbolu, milli takımlar ve oyuncular bazında ileriye doğru gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Kayserispor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Türk futbolu, milli takımlar ve oyuncular bazında ileriye doğru gidiyor

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli takımın başarısının herkesi gururlandırdığını söyledi.

Türk futbolunun milli takım ve futbolcu düzeyinde çok iyi bir konumda bulunduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Şenol hocam ve oyuncuları tebrik ediyorum, dün tarihi bir zafere imza attık. Türk futbolu, her ne kadar kulüpler düzeyinde, kendi ligimizde geriye doğru gitse de milli takımlar ve oyuncular bazında ileriye doğru gidiyor. En azından buradan yetişen birçok oyuncumuz yurt dışında oynuyor. Bu sevindirici taraf. Bunların sayısını artırmamız gerekiyor, inşallah bunda başarılı olacağız. Genç bir kadromuz var bu da bize gelecek için umut veriyor." diye konuştu.

"Emin adımlarla yolumuzda yürüyeceğiz"
Ligde oynayacakları Göztepe maçını iyi bir oyunla kazanarak moralli başlangıç yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Takım iyi oyunculardan oluşmuş, istekli çalışıyor. Arkadaşlıkları da iyi. Tabii ki bazı eksiklikler var. Onları tamamlamaya, oyunumuzu daha iyiye götürmeye çalışacağız. Mücadelemizi üst seviyeye taşıyacağız. İnşallah güzel, keyifli bir takım oluruz. Göztepe maçı bizim için önemli, güzel bir oyunla iyi bir sonuçla da başlarsak moral kazanmış oluruz. Ne olursa olsun emin adımlarla yolumuzda yürüyeceğiz. Çünkü biz sadece maçı kazanmaya odaklı çalışmıyoruz. Hem sezonu hem de önümüzdeki yılları da kazanmak için adımlarımızı atacağız. Doğru işleri yapacağız, maçlar zaten doğru sonuçlarla bize gelir."

Hamza Hamzaoğlu, şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinin sezon sonuna doğru daha da kızışacağına dikkati çekerek, "Her sene olduğu gibi hem yukarısı ve hem aşağısı birbirine yakın, takımlar çekişmeli bir şekilde devam edecek. Sonlara doğru daha da zevklenecek daha da zor maçlar bizleri bekleyecek. Bunların hepsine hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu Aziz Eraltay da milli maç arasının, Hamza Hamzaoğlu'nun sistemine adaptasyon için takım adına önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Göztepe maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Son maçlarda istediğimiz sonucu alamadık, performans anlamında daha iyi olabilirdik. Bu arayı iyi değerlendirip Göztepe maçında 3 puan alarak yolumuza devam ederiz." yorumunu yaptı.

Antrenman
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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