  • BIST 119.072
  • Altın 305,182
  • Dolar 6,0307
  • Euro 6,5732
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 0 °C
»

Kayyum davasına ret!

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti.
Kayyum davasına ret!

Galatasaray'da idari ibrasızlıkla başlayan, sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili dava 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

'Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması' istemine ilişkin açılan davanın İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmasına, davacı Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın avukatları ile davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin avukatları katıldı.

Mahkeme, davacıların 'bir ay içerisinde seçimli genel kurulun toplanması' talebinin reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Spor Kulübü'nün geçen yıl mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulunda, mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, konuyu yargıya taşıyarak ibrasızlık sonucu tüzük gereği alınması gereken seçim kararına tedbir koydurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm10 Şubat 2020 Pazartesi 14:02
  • Ali Koç'tan canlı yayın kararı09 Şubat 2020 Pazar 23:46
  • Galatasaray seriyi bozmadı09 Şubat 2020 Pazar 21:42
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı09 Şubat 2020 Pazar 17:06
  • Baiano, Sörloth'tan özür diledi09 Şubat 2020 Pazar 16:31
  • Beşiktaş'ın 5 haftası zorlu geçecek09 Şubat 2020 Pazar 16:30
  • Aykut Kocaman istifa etti09 Şubat 2020 Pazar 12:48
  • Minderde olimpiyat öncesi son Avrupa sınavı09 Şubat 2020 Pazar 11:17
  • Skandal hakeme Yanal'dan tepki!09 Şubat 2020 Pazar 10:15
  • Fenerbahçe evinde kayıp!09 Şubat 2020 Pazar 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti