Kaza sonrası duran kalbi yoldan geçen doktor tarafından yeniden çalıştırıldı, hastanede öldü

KIRIKKALE'de, refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Onur Kaya'nın (31) kalbi durdu. O sırada kaza yerinden geçen bir doktor tarafından yapılan müdahale ile kalbi tekrar çalıştırılan Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.