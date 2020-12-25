  • BIST 1.426
  • Altın 453,904
  • Dolar 7,5833
  • Euro 9,2508
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -5 °C
SON DAKİKAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 38 kişi hakkında gözaltı kararı
»

Kaza sonucu kaçan bir polisin cinayet şüphelisi için İzmir Polisi alarma geçti

İzmir'de kısıtlama nedeniyle denetimin yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobildeki 2 kişi, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu kaza yapan otomobildeki 2 kardeşten Şahin E., yakalandı.
Kaza sonucu kaçan bir polisin cinayet şüphelisi için İzmir Polisi alarma geçti

Olay, saat 03.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde denetim yapan İzmir Polisi, Mevlana mahallesi'nde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 35 KAE 54 plakalı otolobili şüphe üzerine durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil şoförünün kaçması üzerine polis ekipleri aracı kovalamaya başladı. Şüpheliler ara sokaklara dalarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. polisin koordineli çalışması ile şüphelilerin kaçtığı güzergah üzerine takviye ekipler sevk edildi.

KAZA YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Bölgeyi çempere alan polisin takibi sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobil, ara sokakta elektrik direğine çarptı. Kazadan sonra araçtan inerek yaya olarak kaçan şüphelilerden Şahin E. yakalandı, diğer şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Şahin E. gözaltına alınırken, kaçan kişinin ise ağabeyi Erdoğan E. olduğu belirlendi.  

POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİ İLE İLGİLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şüphelilerle ilgili yapılan araştırmada kaçan Erdoğan E.'nin hakkında bir polisin şehit edildiği olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Ayrıca iki kardeşin otomobili bir gün önce Torbalı ilçesinden çaldığı, üzerine de başka bir plaka takarak hırsızlık yaptıkları anlaşıldı. Polis ekipleri kaçan cinaşet şüphelisi Erdoğan E.'nin yakalanması için bölgeyi abluka altına aldı. Her taşın altına bakah polis, aramalarını titizlikle sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır İhvanı, İsrail ile normalleşme girişimlerini reddettiğini duyurdu25 Aralık 2020 Cuma 09:10
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 33 ölü25 Aralık 2020 Cuma 09:10
  • ABD'li Dr. Fauci: Sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 90'ının aşılanması gerekebilir25 Aralık 2020 Cuma 09:09
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti25 Aralık 2020 Cuma 09:09
  • Yemen'de onlarca aile çatışmaların durduğu Ebyen'deki evlerine geri döndü25 Aralık 2020 Cuma 09:08
  • Netanyahu'dan 'başka ülkelerin İsrail'le normalleşme sürecine gireceği' iddiası25 Aralık 2020 Cuma 09:07
  • Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem25 Aralık 2020 Cuma 09:07
  • Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor25 Aralık 2020 Cuma 09:06
  • İzmir'de 2 ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor25 Aralık 2020 Cuma 09:05
  • Vale hizmetlerine düzenleme getiren yönetmelik Resmi Gazete'de25 Aralık 2020 Cuma 09:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti