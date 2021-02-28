Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı

BURSA'da, park halindeki aracına çarpan otomobil sürücüsüne tutanak tutturmak isteyen Aytekin Ata (34), otomobildeki 5 kişi tarafından darbedildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi 2’nci Acar Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, evinin penceresinden dışarı bakan Aytekin Ata, park halindeki otomobiline bir aracın çarptığını gördü. Hemen evden çıkıp, aracına çarpan otomobilin yanına giden Ata, sürücüye tutanak tutturmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü buna yanaşmadı. Ata’nın tutanak konusundaki ısrarı üzerine otomobilde bulunan 5 kişi, öfkelenerek Ata'ya saldırdı. Yüzü kanlar içinde kalan Ata, çevredekilerden yardım isterken, şüpheliler otomobile binip, olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ata'yı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.