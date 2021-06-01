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Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemedi

ANTALYA'da kaza yapan minibüs sürücüsü Mahsuni Y. (36), alkolmetreyi üflemeyi reddedince polis merkezine götürüldü.
Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemedi

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazarcılık yapan Mahsuni Y. yönetimindeki O7 ADV 109 plakalı minibüsle Gazi Bulvarı istikametine giderken, yağmur nedeniyle kaygınlaşan yolda aracın kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce kaldırıma çıktı, daha sonra yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bazı vatandaşlar ise sürücü Mahsuni Y. ile adı öğrenilemeyen yolcuyu minibüsten çıkarttı. Hafif yaralı olan yolcu gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GAZETECİLERDEN KAÇTI, ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Mahsuni Y., polis ekiplerine zorluk çıkardı. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini gören Mahsuni Y., yalın ayak şekilde köşe bucak kaçarken, alkolmetreyi üflemesi için çağıran polis ekiplerine de olumsuz yanıt verdi. Bir süre minibüsün etrafında dolaşan Mahsuni Y., tüm ısrarlara rağmen alkolmetreyi üflemeyince polis merkezine götürüldü.

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