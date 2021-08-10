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Kaza yapan taksi şoförünü vali sakinleştirdi

Sivas'ta meydana gelen kazada panik yaşayan taksi şoförünü bölgeden geçen Sivas Valisi Salih Ayhan, sakinleştirdi.Kaza, saat 11.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Caddesi Fahrettin Paşa kavşağında meydana geldi.
Kaza yapan taksi şoförünü vali sakinleştirdi

K.D. yönetimindeki 06 FA 6972 plakalı otomobil, İsmet Sarıkaya'nın kullandığı 58 T 1118 plakalı taksiyle kavşakta çarpıştı. Kazada taksi şoförü İsmet Sarıkaya hafif yaralandı. Bu sırada bir programa katılmak üzere bölgeden geçen Sivas Valisi Salih Ayhan, makam aracından inerek panik halindeki taksi şoförü Sarıkaya'yı sakinleştirmeye çalıştı. Ayhan'ın talimatı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sarıkaya, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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