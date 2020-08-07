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Kaza yapan yaralı sürücünün alkol promili, alkolmetre ile belirlenemedi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü A.R.H. (58) yaralandı. A.R.H., alkolmetreye üflediğinde gösterge en üst limit olan 4.25 promil gösterdi.
Kaza yapan yaralı sürücünün alkol promili, alkolmetre ile belirlenemedi

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nden, İstiklal Caddesi yönüne giden A.R.H. yönetimindeki 34 DG 4805 plakalı kamyonet, eski cezaevi önünde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.R.H., Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibince araçtan çıkartılarak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ALKOLMETRE EN ÜST LİMİTİ GÖSTERDİ

Ayrıca polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde, A.R.H. alkolmetreye üflediğinde göstergenin en üst limit olan 4.25 promil gösterdiği ve kesin alkol oranının ise kan tahlili sonucu belirleneceği kaydedildi.

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