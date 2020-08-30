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Kaza yapınca silahla vurulduğu anlaşıldı

Pendik'te bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bir iş yerinin duvarına vurdu, ardından park halindeki başak bir otomobile vurarak durdu.
Kaza yapınca silahla vurulduğu anlaşıldı

Olay saat 22.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi Yücelen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aykut Y.'nin kullandığı 34 KY 4302 plakalı otomobil büyük bir gürültü ile bir iş yerinin duvarına vurduktan sonra park halindeki 34 KE 5651 plakalı başka bir otomobile vurarak durdu. Gürültüyü duyan vatandaşlar yardıma koştu.


 

SAĞLIK EKİPLERİ SİLAHLA VURULDUĞUNU TESPİT ETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yapan otomobilin içinde hareketsiz duran Aykut Y. 'nin vücudunun iki yerinde mermi yarası olduğunu tespit etti.


 

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralı Aykut Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


 

NEREDE VE NASIL VURULDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri kaza yapınca silahla vurulduğu anlaşılan Aykut Y.'nin nerede, kimler tarafından ve nasıl vurulduğunun tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.



GELDİĞİMİZDE HAREKETSİZ DURUYORDU

Görgü tanıklarından Güney Türkmen olayla ilgili;“Polis gelmeden biz geldik, şuurunu kaybetmiş bir şekilde duruyordu, hareket falan yoktu. Büyük bir ihtimal birilerinden kaçtı ya da bir olaya karıştı. Burada önce duvara vuruyor sonra şıradaki park halinde arabaya vuruyor. Polis aradık, geldiler götürdüler. Çok büyük bir ses geldi, gümbürtü koptu. Kaza sandık, yaralı olduğunu bilmiyorduk, tam gittik yardım etmeye zaten ters duruyordu, hareket etmiyordu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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