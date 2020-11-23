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Kazada 2 kişinin öldüğü otomobilden bira kutuları çıktı

ANTALYA’da kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan Osman Utku ile sürücü Şavki Kurt (49) hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde, bira kutuları bulundu.
Kazada 2 kişinin öldüğü otomobilden bira kutuları çıktı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Esentepe Mahallesi Ayanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Şavki Kurt yönetimindeki 07 ZH 500 plakalı otomobil, şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen M.K., yönetimindeki 07 AFS 60 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil yaklaşık 50 metre savruldu. Parçaları yola savrulan otomobil yol kenarındaki uçurum kenarında durabildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Şavki Kurt ve yanında bulanan Osman Utku'yu çıkartmak için büyük çaba sarf etti. Sıkıştıkları yerden araç parçalanarak çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı duyup gelen Utku ve Kurt’un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hurdaya dönen otomobilin ise parçaları yolda kaldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobil içerisinde ve dışında 5 adet bira kutusu buldu.

POLİS TELEFONA CEVAP VEREMEDİ

Bu sırada hurdaya dönen otomobilin içerisinde, kazada ölenlerden birinin cep telefonu çalmaya başladı. Telefonu bulan polis aramaya cevap veremedi.Yapılan incelemenin ardından kamyon ve otomobil çekici yardımıyla çekilirken, kamyonun sürücüsü M.H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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