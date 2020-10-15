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Kazada Eymen'in ölümüne neden olan hemşire için 15 yıla kadar hapis istemi

ZONGULDAK'ta, şerit ihlali yaparak, çarptığı otomobilde bulunan Eymen Burak Altındağ'ın (10) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan hafif ticari aracın sürücüsü hemşire Hanife Yılmaz (43) hakkında, iddianame hazırlandı.
Kazada Eymen'in ölümüne neden olan hemşire için 15 yıla kadar hapis istemi

Kaza, 7 Haziran'da Zonguldak- Ankara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Hanife Yılmaz yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç, Cihan Altındağ'ın (44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Altındağ ile otomobildeki eşi İlkay Altındağ (40), çocukları Umut Kadir (18), Eymen Burak Altındağ ve hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eymen Burak Altındağ, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince, Hanife Yılmaz şerit ihlali yaparak kazaya neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hanife Yılmaz'ın kazadan önceki günlerde araç sürerken telefondan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın görüntüleri, trafiği tehlikeye attığı için tepki topladı.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, özel sağlık işletmeciliği yapan Hanife Yılmaz'ın direksiyon başında sorumluluklarını yerine getirmeyerek şerit ihlali yaptığı ve kazada asli kusurlu bulunduğu belirtildi. Kazada, otomobil sürücüsü Cihan Altındağ'ın üzerine gelen araçtan kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca kazanın meydana geldiğinin belirtildiği iddianamede, Hanife Yılmaz hakkında 'taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianame, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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