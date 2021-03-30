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Kazada hayatını kaybeden ambulans şoförü son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans şoförü Tezcan Tekin (41), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden ambulans şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, gece saatlerinde Bandırma ilçesi Bandırma- Çanakkale karayolu Edincik mevkisinde meydana geldi. Metin Ece yönetimindeki 10 SJ 275 plakalı küçükbaş taşıyan kamyon, 10 E 3152 otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen kamyon bu kez de Tezcan Tekin yönetimindeki 10 DDA 26 plakalı hasta taşıyan ambulansla çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada kamyonda bulunan koyunlar da öldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyon sürücüsü Metin Ece, ambulans sürücüsü Tezcan Tekin, ambulanstaki hasta Ayşegül Işıkhan ve yakını Hicabiye Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 sağlık çalışanı ise meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AİLESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Hayatını kaybedenlerden ambulans şoförü Tezcan Tekin için görev yeri olan Gönen ilçesine bağlı merkez Karşıyaka Mahallesinde bulunan 2. nolu 112. sağlık istasyonunda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gönen Kaymakamı Aslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İl sağlık Müdürü Serdar Kadir Keskin ile ilçe protokolü katıldı. Cenazede eşi Gamze Tekin ve çocukları İrem (19), Mustafa (16) ve Emre Tekin (7) ayakta durmakta zorluk çekti. Tezcan’ın cenazesi buradaki törenin ardından ikamet ettiği kırsal Sarıköy Mahallesinde bulunan evinin önüne getirildi. Üç çocuk babası Tezcan Tekin burada helallik alındıktan sonra kırsal Bostancı Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

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