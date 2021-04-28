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Kazada hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, askeri törenle toprağa verildi

EDİRNE’nin İpsala ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletin sürücüsü Kıbrıs gazisi Zeki Duman (67), askeri törenle toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, askeri törenle toprağa verildi

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü yakınlarında meydana geldi. Sultanköy’den İpsala yönüne giden K.Ç. yönetimindeki 22 P 4822 plakalı otomobil, Sarıcaali köyü yol ayrımında tali yoldan ana yola çıkan Zeki Duman'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Duman, ağır yaralandı. Zeki Duman, kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisi Zeki Duman’ın cenazesi için bugün ilçeye bağlı Turpçular köyünde askeri tören düzenlendi. Törene, ailesinin yanın sıra İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Hudut Tabur Komutanı Yüzbaşı Mehmet Özer, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, Turpçular Köyü Muhtarı Kiyas Bayır, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Duman’ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası, askerlerin omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutta cenaze aracına taşındı. Zeki Duman, yakınlarının gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, kaza sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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