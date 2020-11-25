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Kazada ölenin babası olduğunu öğrenince gözyaşına boğuldu

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, minibüsün çarptığı motosikletli Mensur Çağlayan (59) hayatını kaybetti. Kaza yerinden geçen Fatih Çağlayan, ölen kişinin babası olduğunu öğrenince gözyaşına boğuldu.
Kazada ölenin babası olduğunu öğrenince gözyaşına boğuldu

​Kaza, saat 19.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilbayır Mahallesi yönüne giden Mensur Çağlayan'ın kullandığı 07 ACU 390 plakalı motosiklet ile Uğur O. (34) yönetimindeki 07 AID 302 plakalı minibüs, Atatürk Caddesi ile Hacı Hüseyin Altun Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Çağlayan, asfalt zeminde sürüklenince başındaki kask parçaları ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mensur Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü Uğur O. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerinden geçerken kazayı gören ve bakmaya gelen Fatih Çağlayan, kazada ölenin babası olduğunu görünce gözyaşına boğuldu. Tam bu sırada Mensur Çağlayan'ın cep telefonu çaldı. Fatih Çağlayan telefonu açıp, acı haberi gözyaşları arasında verdi. 

Kaza yerine gelen Çağlayan'ın diğer yakınları de büyük üzüntü yaşadı. Mensur Çağlayan’ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

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