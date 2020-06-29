Kazada yaralanan anne: 'Çocuklarıma ne oldu ?' diyerek ağladı

AKSARAY’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici, ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, ''Çocuklarıma ne oldu?'' diye ağladı