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Kazada yaralanan kaymakam taburcu oldu, belediye başkanı ve 2 görevlinin tedavisi sürüyor

Kaymakam İlker Eker gece yarısı taburcu edilirken, Belediye Başkanı Demircan, koruma polisi Keskin Erzurum'a sek edildi. Şoförün ise Oltu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.
Kazada yaralanan kaymakam taburcu oldu, belediye başkanı ve 2 görevlinin tedavisi sürüyor

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Oltu, Kaleboğaz mevkiinde meydana geldi. Olur Kaymakamı İlker Eker, Belediye Başkanı Sıddık Demircan ve koruma polisi Murat Keskin’in içinde bulunduğu Sinan Yıldırım yönetimindeki 25 FE 002 plakalı makam aracı, sürücüsünün önüne aniden çıkan köpek nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan ve yaklaşık 110 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin yapıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde bir süre gözetim altında tutulan Kaymakam İlker Eker, gece yarısı taburcu edildi. Belediye Başkanı Demircan ve koruma polisi Keskin ise Erzurum'daki Şehir Hastanesine sevk edildi. Başkanın makam şoförü Sinan Yıldırım'ın ise Oltu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Kazayı sonrası geldiği hastanenin önünden ayrılmayan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, taburcu olan meslektaşını uğurlarken yaptığı açıklamada, "Kötü başlayan bir günün sonu güzel bitti. Çok şükür Kaymakam bey ve diğer yaralıların hayati tehlikeleri yok. Tahliller temiz çıktı. Darbeye bağlı herhangi bir olumsuzluk yok. Bir süre istirahat ettikten sonra görevine dönecek. Umarım başkanımız, polis memuru ve şoför de kısa sürede taburcu olur" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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