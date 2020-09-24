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Kazadan son anda kurtuldular! O anlar kamerada

Kazadan son anda kurtuldular! O anlar kamerada
İzmir'in Buca ilçesinde, iki motosiklet sürücüsünün kaza geçirmekten son anda kurtulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Bugün saat 09.00 sıralarında 35 ANE 991 plakalı motosikleti ile okula evrak almaya gittiği öğrenilen Furkan İlhan (17) ve başka bir motosiklet ile İlhan'a eşlik eden arkadaşı Erkin Sezer (17), kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Erkin Sezer ve Furkan İlhan ana yol üzerine seyir halinde oldukları sırada, bir otomobil dönüş yapmak istedi. Otomobili gören Sezer yaptığı hamle ile kazayı atlatırken, İlhan ise otomobile sürterek kazadan kurtuldu. Şans eseri yara almadan atlatan İlhan, otomobil sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.  

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