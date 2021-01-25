  • BIST 1.548
  • Altın 439,416
  • Dolar 7,3817
  • Euro 8,9884
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 0 °C
»

Kazadan sonra 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, sürücü hala bulunamadı 

Konya'da, 8 yıl önce ailece geçirdikleri kazada yaralanan ve o günden beri yoğun bakımda tutulan kızı Zişan Can'ı 14 Ocak'ta kaybeden Murat Ali Can, 8 yıldır kazaya karışan sulama tankeri ile sürücüsünü bulamadıklarını söyledi.
Kazadan sonra 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, sürücü hala bulunamadı 

Ilgın'da oturan, Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çalışan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can'ı tedavi için Konya'da hastaneye getirdi, akşam da ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kadınhanı yakınlarına geldiklerinde Can'ın yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre, sağ şeritten önlerine geçip, dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen sürücünün farları yanmayan ve plakası belirlenemeyen sulama tankerine çarptı. Kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücü, tankerle kaçtı. Kazada sürücü Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, 11 yaşındaki İkbal ve 16 yaşındaki Eren yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

Yoğun bakımda 8 yıldır yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TANKER SÜRÜCÜSÜ 8 YILDIR KAYIP

Kazaya karışan sulama tankeri ve sürücüsünün 8 yıldır bulunamadığını belirten acılı baba Murat Ali Can, yaşadıklarını anlattı. Can, şunları söyledi:

''Oğlum Eren'in tedavi için Konya'ya hastaneye götürmüştüm. Yanımızda diğer 2 çocuğumuz da vardı. Ilgın'a dönerken Kadınhanı yakınlarında, normal hızla seyir halindeydik. Zaten yol yapım çalışması olduğu için yüksek hızla gitmek imkansızdı. Ben sol şeritte giderken, sağ şeritte farı yanmadan bir sulama tankeri aniden önümüze geçip, geçişi olmayan bir bölümde sola Konya istikametine dönmek istedi. Kaçacak yerim olmadığı için bende aracımla sulama tankerinin arka tekerlerine vurdum. Bu da yetmezmiş gibi tanker, bir de geri geri gelerek bizi çiğnedi. Tanker, yeniden Konya istikametine döndü. Kızımız Zişan Can kaza esnasında vefat etmiş.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayata döndürmüşler ve tekrar vefat etmiş. Yine doktorlar tarafından hayata geri döndürülmüş. Bizim kazayla ilgili çelişkiler var. Savcılık Afyonkarahisar yolundaki Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne ait kamera kayıtlarını istedi. İlk önce Ankara kara yolundaki kayıtlar gönderildi. Savcılık yeniden istedi. Bu kez Afyonkarahisar kara yolundaki kayıtlar geldi; ancak ne benim araç ne de tankerin o yoldan geçtiğine dair kayıtlara rastlanılmadı."

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM' 

Kazadan itibaren hukuki mücadelesini sürdürdüğünü ve olayın peşini bırakmayacağını belirten Can, ''Kızımın ölümüne neden olan tanker sürücüsünün bir an önce bulunması için yardım istiyorum. Bu kazanın araştırılıp faili meçhulden döneceğini biliyorum. İstanbul’un nüfusu 15 milyon, yabancı uyruklu bir kişi öldürüldüğünde zanlıyı 4 günde buldular. Bizim kameranın altından geçtiğimiz yerler belli. 2 milyon nüfuslu Konya’da bulunamıyor. Bize Allah rızası için yardım edin" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazadan sonra 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, sürücü hala bulunamadı 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:41
  • Bursa'da polis çatılarda hırsız aradı, 2 kişiyi saklandıkları evde yakaladı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:40
  • Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu25 Ocak 2021 Pazartesi 10:40
  • Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Geçtiğimiz hafta neler yaptık?' paylaşımı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:36
  • Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 42 şüpheliden 25'i adliyede25 Ocak 2021 Pazartesi 10:36
  • Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:34
  • Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:26
  • ABD'de New York Times yazarı gizli İran ajanı olmakla suçlandı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti