Kazak şair unutulmadı

Keçiören Belediyesi, Kazak milli şairi Abay İbrahim Kunanbayev’i doğumunun 175’inci yılında andı.

Anma programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bazıları vardır ki ölmez. Şehitlerimiz ve ülkesi, devleti, milleti, inançları uğruna eserler bırakmış olanlar ölümsüzdür. Kunanbayev de Kazak Türk Edebiyatı’nı yaşatmış, her türlü tehlikeyi göze alarak Kazak kültürünün günümüze taşınmasına büyük katkı sağlamıştır.” dedi.

Keçiören Emrah Mahallesi’nde bulunan Abay Kunanbay Parkı’ndaki anma programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri (TÜRKSOY) Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, TÜRKSOY Teşkilatı Genel Sekreterliği Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kocageldi Kuluyev, TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gaffarlı ve Kazakistan Ankara Elçi-müsteşar Aidos Kydyrma katıldı.

“KUNANBAYEV TARİHE KAZINMIŞ BİR İSİMDİR”

Anma programında katılımcılarla birlikte Abay İbrahim Kunanbayev’in büstüne çelenk ve karanfil bırakan Başkan Altınok, daha sonra da katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Altınok, “Milletlerin ve devletlerin tarihine her zaman kazılan isimler vardır. Kunanbayev de bunlardan biridir. Magcan Cumabayev de yine aynı şekilde Türk kültürün yaşatılması için büyük hizmetler sunmuştur. Kunanbayevler ölmeyecek, Türk milleti var oldukça yaşayacaktır. Tarihimizi, kültürümüzü yaşatan Abayev gibi birçok şehidimiz var. Çarmıha gerilen ama davasından vazgeçmeyen, ipe giderken de yiğitçe giden kahramanlara, nice edebiyatçılarımıza, şairlerimize, yazarlarımıza ve devlet adamlarımıza rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“TARİH VE KÜLTÜR PARKI YAPACAĞIZ”

Ergenekon’dan cumhuriyet tarihine giden süreci anlatan, Türk kültür ve medeniyetinin yansıtılacağı bir park inşa edileceğini de müjdeleyen Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Keçiören Turan dünyamızın hizmetkârıdır. Değerlerimizi yaşatmak çocukluk hayalimizdi. Bu hayaller gerçekleşmiştir. Duvarlara yazdığımız yazılar, attığımız sloganlar, bize doğru olarak gösterilen hedefler gerçekleşmiştir. Hayal ettiklerimizi Rabbim bize nasip etti. Yol doğruydu, amaç doğruydu, ülkü doğruydu, hedef doğruydu. Şimdi bizler de Türk dünyasının değerlerini Keçiören'imizde bir mozaik gibi yaşatıyoruz. Bir projemiz daha var. ‘Ergenekon'dan Cumhuriyet Tarihimize’ diyerek Türklerin Tanrı Dağları’ndan, Altaylar’dan Anadolu'ya uzanan sürecini yansıtan, canlı tarihimizi ortaya koyan, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu tarihi yaşayacağı, göreceği ve o havayı teneffüs edeceği bir ‘Tarih ve Kültür Parkı’mızı da şehrimize kazandıracağız.”

“BİRLİK VE KARDEŞLİK MUHKEMLEMELİDİR”

Konuşmasının sonunda Türk dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Altınok, “Türk dünyası birlik ve kardeşliğini muhkemlemelidir. İsmail Gaspıralı'nın dediği gibi; dilde, işte ve fikirde birlik sağlanmalıdır. Geleceğe daha güvenle bakmak için bütün Türki cumhuriyetlerimizin buna ciddi anlamda destek vermesi lazım. Bu birlik sağlanırsa hem Türk dünyası için hem de dünyadaki tüm mazlum milletler için ciddi bir denge unsuru olacağımıza inanmıyorum” diye konuştu.