Kazak şairin ismi yaşatılıyor

Keçiören Belediyesi, Kazakistan’ın ünlü halk şairlerinden Jambıl Jabayev'in adının yaşatıldığı sokağın açılışını gerçekleştirdi.

Jabayev’in doğumunun 175’inci yılı anısına düzenlenen açılış programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletler tarihi, milletler tarihi ve dinler tarihi gibi toplumun temelini oluşturan kadim değerler vardır. Jambıl Jabayev de bizi biz yapan değerimiz; edebiyatımız, sanatımız, kültürümüz ve tarihimizdir. Bıraktığı eserlerle kendi kültürüne sahip çıkarak devletinin ve milletinin bir gün hürriyetine kavuşacağının ve esaretin biteceğinin nişanesini ortaya koymuştur. Dilimiz ve dinimiz eğer yok olmadıysa, kültür adamlarımızın ve sanatçılarımızın hayatları pahasına verdikleri mücadeleler sayesindedir. O dönemde yanan ateş elden ele bugünlere gelmiş ve Türk coğrafyasını aydınlatmıştır.” dedi.

Kazakistan’ın sembol şairlerinden Jambıl Jabayev adı Esertepe Mahallesi’nde bulunan sokakta yaşatılırken, ünlü şairin 175’inci doğum yılı anısına gerçekleştirilen tabela açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Uluğbek ESDAULET, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“TÜRK CUMHURİYETLERİN ACISI ACIMIZ SEVİNCİ SEVİNCİMİZDİR”

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Türkiye’de Türk coğrafyasından isimler var. Bugün kardeşlerin bir araya geldiği, vuslat olduğu ortak değerlerimizi yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Bağımsızlık için kurşuna dizilmeyi göze alanları ve Jambıl Jabayev’i rahmet ve minnetle anıyorum. Dilde, fikirde ve işte bir ve beraber olursak kimse bizi yenemez. Kimse hürriyetimize ve istiklalimize kastedemez. Kardeşliğimiz daim olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, Türk cumhuriyetlerin acısı acımız sevinci sevincimizdir.” ifadelerini kullandı.

“BAĞIMSIZLIK SEVİNCİNE ORTAK OLDUK”

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 30’uncu yılı anısına ‘Türk Dünyasından Esintiler’ adlı etkinlik düzenleyerek Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlık sevincine ortak olduklarını da söyleyen Başkan Altınok şunları aktardı:

“Kazakistan devletimizin bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümünü kutluyoruz. İnşallah kıyamete kadar bayraklarımız bir daha gönderden inmez. 5 Türk cumhuriyetimizin, kardeş cumhuriyetimizin bağımsızlığını da kutladık aynı zamanda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o dönemde kardeş cumhuriyetlerimizi hemen tanımış ve gerekli diplomatik girişimlerde de bulunmuştur. Varşova Paktı’nın çökmesi ve Sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin(SSCB) dağılması dengelerin değişmesine neden olmuştur. Çocukluğumuzda duvarlara ‘Kardeş Türklere Hürriyet’ diye yazılar yazardık. Dileklerimiz gerçekleşti. Bu mücadeleyi verip de göremeyenler de var. Bu ateşi yakan Alparslan Türkeş başta olmak üzere tüm devlet adamlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a Türk dünyasını Keçiören’de buluşturduğu için teşekkürlerini ilettiler.

Kazak halk sanatçılarının dombra gösterisi sergilediği açılışta, Jambıl jabayev’in hocası Kazak Ozanı Süyinbay Aronulı’nın büstüne çelenk konuldu. Daha sonra Jambıl Jabayev Sokağı’nın tabelası kurdele kesilerek açıldı.