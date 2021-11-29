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Kazakistan orkestra sanatçılarından Keçiören’e ziyaret

Kazakistan orkestra sanatçıları Keçiören’i ziyaret ettiler. Türk dünyasının kültür ve tarihini anlatan birçok eserin yer aldığı ilçede “ flash mob” çekimi yapan sanatçılar özellikle Estergon Kalesi'ne hayran kaldılar.
Kazakistan orkestra sanatçılarından Keçiören’e ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk dünyasından gelen sanatçıları Keçiören'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu aktararak,  “Kadim Türk tarihini ve kültürünü anlatan birçok eseri şehrimize kazandırdık. Türk tarihini ve kültürünü anlatan tüm eserlerimiz özellikle Türk coğrafyasından ve Balkanlar'dan gelen misafirlerimizin yoğun ilgisini çekiyor. Kazakistan Senfoni Orkestrası da Keçiören’in bu tarihi güzelliklerinden faydalanarak tanıtım çekimleri yaptı. Kazakistan’ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümünde Türkiye'de konser veren tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Kendilerini Keçiören'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kazakistan'ın bağımsızlığının 30 yıl dönümünü kutluyorum. Dost ve kardeş ülke Kazakistan Cumhuriyeti ilelebet hür ve bağımsız kalacaktır.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı işbirliğinde Kazakistan’ın kuruluşunun 30’uncu yıl dönümü anısına bugün 20.00’de CSO Ana Salon’da Kazakistan Senfoni Orkestrası tarafından bir konser düzenlenecek. Orkestra şefliğini Aidar Torybaev’in yaptığı CSO Konserinde; kemanda Aiman Mussakhajayeva, piyanoda Rakhat-Bi Abdyssagin ve bariton Talgat Mussabayev olacak. 84 kişiden oluşan orkestrada Avrasya Öğrenci Senfoni Orkestrası “ŞABIT” Dombıra Sanatçılar Topluluğu da yer alacak.

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