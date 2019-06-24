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Kazakistan’da orduya ait depoda art arda patlama

Kazakistan’da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.
Kazakistan’da orduya ait depoda art arda patlama

Patlamalar, Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys şehrinde orduya ait bir depoda meydana geldi. Art arda patlama sesleri duyan bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi. Patlamaların çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalar sonrası çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

TAHLİYELER BAŞLADI

Kazakistan’da meydana gelen patlamalar ve buna bağlı olarak çıkan yangın sonrası, bölge sakinlerinin tahliyesine başlandı.

Kazakistan yerel medyasına yer alan haberlerde, Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys şehrindeki orduya ait silah deposunda meydana gelen art arda patlama ve bunun sonucunda çıkan yangın sonucu bölge sakinlerinin tahliye edildiği belirtildi. Savunma Bakanlığı’nca yapılan açıklamada silah deposundaki patlamalar ve yangın doğrulanırken. Bogensky su rezervuarında bulunan suyun yangını söndürmek için yeterliği olmadığı, hastaneler de dâhil bölgede yaşayan 60 bin kişinin tahliyesine başlandığı ve tahliye için 50 otobüs gönderildiği belirtildi. Tren seferlerinin geçici olarak durulduğu bölgedeki yangınla ilgili açıklamada bulunan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ise içişleri ve savunma bakanlarını acil olarak önlem alınması konusunda bilgilendirdiğini açıkladı. Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev acil durum yaşanan bölgeyi ziyaret ederken, Savunma Bakanı Yardımcısı Timur Dandybayev de meydana gelen olay sonrası durumun takibi ve kontrol altına alınması için özel bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Ayrıca, sağlık görevlilerinin yaptığı açıklamada meydana gelen olay sonrası 10 kişinin tedavi amaçlı hastaneye başvurduğu belirtildi.

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