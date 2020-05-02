  • BIST 101.110
  • Altın 383,509
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Kazakistan'da petrol alarmı!

Kazakistan'da önemli miktarda petrol stoku oluşması nedeniyle petrol depolama tesislerinin dolması ve yataklardaki üretimin acil durdurulması riski bulunduğu belirtildi.
Kazakistan'da petrol alarmı!

Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Kazakistan'ın günlük petrol üretimini 390 bin varil azaltacağı kaydedildi.

Açıklamada, dünyada ve Kazakistan'da petrol talebinin azalması nedeniyle önemli miktarda petrol stoku oluştuğu, bu nedenle yılın ikinci çeyreğinde petrol depolama tesislerinin dolması ve yataklardaki üretimin acil durdurulması riski bulunduğu belirtildi.

Mayıs ve haziran aylarında üretimin geçici olarak kısıtlanmasına ilişkin kararname taslağının hazırlandığı bildirilen açıklamada, "Kısıtlamalar orta, büyük ve dev kategorisindeki yataklar için geçerli olup ekonomik faktörler nedeniyle üretimde doğal bir düşüşün beklendiği küçük yatakları etkilemeyecek." denildi.

Kazakistan'da yılda ortalama 90 milyon ton petrol üretiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak duyurdu: Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı30 Nisan 2020 Perşembe 10:25
  • Araç sahipleri dikkat zam geliyor30 Nisan 2020 Perşembe 10:13
  • Fed faiz oranını sabit tuttu30 Nisan 2020 Perşembe 09:12
  • Rusya, petrol üretimini yüzde 19 azaltacak29 Nisan 2020 Çarşamba 15:45
  • Bakan Albayrak: Gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atacağız29 Nisan 2020 Çarşamba 12:46
  • TESK bazı iş yerleri için öncelik istedi29 Nisan 2020 Çarşamba 11:28
  • Yerli solunum cihazına Kastaş desteği29 Nisan 2020 Çarşamba 10:13
  • Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ödemeleri başladı29 Nisan 2020 Çarşamba 10:11
  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz28 Nisan 2020 Salı 16:47
  • Bakan Albayrak: Çiftçiye 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunduk28 Nisan 2020 Salı 14:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti