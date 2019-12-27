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Kazakistan'da yolcu uçağı kalkış sırasında düştü! Ölü sayısı artıyor

Kazakistan'ın Almatı kentinde bir yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Kazakistan'da yolcu uçağı kalkış sırasında düştü! Ölü sayısı artıyor

Bek Air şirketine ait içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunan Fokker-100 tipi uçak, Nur Sultan seferi için Almatı Havaalanı’ndan kalkışından hemen sonra düştü.

Havaalanı yakınındaki 2 katlı bir binaya çarptığı belirtilen uçakta şu ana kadar en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, yakalılardan 8’inin çocuk olduğunu belirtti.

Havaalanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saat ile 07.00’de irtifa kaybetmeye başladığı, kazadan sonra uçakta yangın çıkmadığı, hemen sonra kurtarma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

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