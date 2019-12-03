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Kazalar artınca mahalleli bu çareyi buldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazalar artınca mahalleli bu çareyi buldu

Kaza akşam saatlerinde Domaniç-Tavşanlı çevre yolunda meydana geldi. Bursa yönünden gelen Ali Serçe yönetimindeki 43 U 9937 plakalı otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında Semih Cambaz yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Cambaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kazanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında toplanan mahale halkı, çevre yolunda her gün kaza olduğunu ve tedbir alınmasını isteyerek yolu trafik kapattı. Mahalle halkı kavşakta son günlerde kaza sayında artış olduğunu belirterek, trafik ışıkları konularak tedbir alınmasını istedi. Kazaları protesto edenlerden Hasan Hüseyin Kocaağa, çevre yolunda her gün kaza olduğunu ve trafik ışıklarının konulması gerektiğini ifade ederek, “Burası tehlikeli geçiş noktası. Her gün bir kaza oluyor. Dün bir kaza, bugün bir kaza buraya mutlaka trafik lambası, trafik işaretleri konulması lazım. Bugün yolu kapatıp protesto ediyoruz. Buraya artık bir çözüm bulunsun” diye konuştu.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Amiri Adil Ahmet Köşe toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada kısa sürede tedbir alınacağını söyledi. Bunun üzerine kalabalık dağıldı.   

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