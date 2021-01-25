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Kazalara neden olan yol için vatandaşlar düzenleme istiyor

Ayaş Ankara Yolu Bulvarı’yla Eryaman 306’ncı ve 309’uncu sokakların kesiştiği noktada sık sık kazalar meydana geliyor. Vatandaşlar, otobüs durağının ve üst geçidin aynı noktada bulunmasının kazaya sebebiyet verdiğini belirterek düzenleme istiyor. 
Kazalara neden olan yol için vatandaşlar düzenleme istiyor

Başkent’in önemli ana arter yollarından biri olan Ayaş Yolu’nun Eryaman mevkiinde 306’ıncı ve 309’ıncı sokakların arasında kalan kısmında kazalar eksik olmuyor. Vatandaşlar, yol kenarında bulunan dükkanlar, otobüs durağı ve sokak giriş çıkışlarının aynı noktada bulunması nedeniyle sağ şeritte aniden yavaşlayan araçlar kazaya sebebiyet verdiğini belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden söz konusu noktada yeniden düzenleme yapılmasını talep ediyor. Öte yandan vatandaşlar akşam mesai çıkış saatlerinde aynı noktada yaşanan bir kazanın trafiği durma noktasına getirdiğini belirtiyor. 

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VATANDAŞTAN DÜZENLEME TALEBİ
Yolda devam kazaların yaşandığını ve trafiğin aksadığını belirten vatandaşlar belediye ekiplerinden düzenleme talebinde bulunarak şu ifadelere yer verdi:

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“Bu yol günün her saati yoğun olur. Sincan, Fatih, Sincan OSB ve çevre ilçeler bu yolu kullanırlar ve otomobil olduğu kadar kamyon, tır gibi büyük araçlarda bu yolu yoğun şekilde kullanır. Kazanın yaşandığı noktada ise otobüs durağı, dükkanlar, sağdaki sokağa giriş çıkışlar, üst geçit yani hepsi bir arada bulunuyor. Bir kamyon sağ şeritte duraksadığında hızla akan trafik bir anda yavaşlıyor ve kazalar yaşanıyor. Belediye ekipleri sorun yaşanan yerde cep olabilir ya da genişletme olabilir bir düzenleme yapabilir. Çok kişinin burada canı yandı artık yanması.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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