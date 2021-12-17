KazanBelNet 2 bin 615’inci aboneye ulaştı

Kahramankazan Belediyesi’nce Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketi, 2 bin 615’inci abonesine ulaşmayı başardı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KazanBelNet’in bir Türkiye markası olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet alt yapısının yetersiz olduğu noktalarda yaşanan şikayetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçerek, Türkiye’de bir ilki başardı. Belediye, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veren KazanBelNet Şirketi’ni kurdu. Şirket, internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veriyor.

Köyler de internete kavuştu

Belediye bu kapsamda internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Şirkette görev yapan teknik personeller eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu. Ayrıca, yazılım ofisini de kuran şirket, kendi orijinal yazılımını da hazırladı. KazanBelNet bu kapsamda, ilçede internet alt yapısı olmayan dış mahalleler de (köyler) dahil en ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti veriyor. KazanBelNet bireysel kullanıcıların yanı sıra, Türkiye’nin en önemli sanayi kümelenmelerinden biri olan ilçe sınırlarındaki Saray bölgesinde bulunan fabrika ve sanayi kuruluşlarına da “metro internet” hizmeti sunuyor. Bu hizmet sayesinde, internet alt yapısındaki yetersizlik nedeniyle sorun yaşayan sanayicilerin yüzü gülüyor. KazanBelNet faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın, 2 bin 615 aboneye ulaşmayı başardı. Kahramankazan Belediyesi’nin vatandaşın yararını gözeterek kurduğu KazanBelNet sayesinde vatandaşlar daha hızlı internete daha ucuz fiyatla ulaşıyor. KazanBelNet, Kahramankazan’ın ardından önce Ankara daha sonra ise Türkiye genelinde müşterilerine internet erişimi hizmeti vermeyi hedefliyor.

Bakan Karaismaloğu 2000. abonenin işlemlerini yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da KazanBelNet’e yaptığı ziyaret sırasında şirketin 2 bininci müşterisinin abonelik işlemlerini yaptı. Bakan Karaismailoğlu, KazanBelNet’in başarılı olacağına inandığını söyleyerek, başarılar diledi.

Önce Ankara sonra Türkiye

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KazanBelNet’in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın 2 bin 615. aboneye ulaşmayı başardığını söyledi. Vatandaşın konforu için üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Oğuz, “57 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz” diye konuştu.