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KazanBelNet’e 2 bininci abone

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramankazan Belediyesi’nce kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet’i ziyaret etti.
KazanBelNet’e 2 bininci abone

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramankazan Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu’nu,  Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü belediye girişinde karşıladı. Belediye binası girişinde bulunan Mavi Ay hizmet birimini gezen Karaismailoğlu, burada görevli personeller ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ziyaret kapsamında, Bakan Karaismailoğlu’na, belediyenin yaptığı çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.   

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Bakanı görünce şaşırdı
Bakan Karaismailoğlu daha sonra, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren Kahramankazan Belediyesi şirketi KazanBelNet’i ziyaret etti. Burada KazanBelNet hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu çalışanlarla sohbet etti. Bu sırada abone olmak için KazanBelNet’e gelen Fazlı Ünver isimli vatandaş, Bakan Karaismailoğlu’nu karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bakan Karaismailoğlu, bir süre sohbet ettikten sonra şirketin iki bininci müşterisi olan vatandaşın abonelik işlemlerini gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu daha sonra ise Başkan Oğuz ve şirketin 2 bininci müşterisi olan vatandaşla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. İki bininci abonenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, KazanBelNet’in başarılı olacağına inandığını söyleyerek, başarılar diledi. Bakan Karaismailoğlu’na ziyareti sırasında AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve bakanlık bürokratları da eşlik etti.

Önce Ankara, sonra Türkiye
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KazanBelNet’in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın2 bininci aboneye ulaşmayı başardığını söyledi. Vatandaşın konforu ve refahı için üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Oğuz, “57 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz” diye konuştu.

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