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KazanBelnet'in değerinde büyük artış

Serhat Oğuz yönetimindeki Kahramankazan Belediyesi’nin KazanBelNet adıyla kurduğu ve abone sayısını her geçen gün artıran internet ağının piyasa değeri 5 milyon doları buldu.
KazanBelnet'in değerinde büyük artış

Türkiye’de internet erişim ve altyapı lisansı alan ilk ve tek belediye olan Kahramankazan’ın, geçtiğimiz 1 Temmuz’dan itibaren hizmete sunduğu internet ağı, ilçede büyük ilgi görüyor. Daha hızlı interneti daha ucuz fiyata kullanıcılarına sunan KazanBelNet, abone sayısını her geçen gün artıyor. Kısa sürede büyük talep gören ilçedeki internet ağının değeri de artmaya başladı. KazanBelNet adıyla hizmet veren şirketin lisansıyla birlikte şu anki piyasa değeri 5 milyon doları buldu. 

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON TL 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KazanBelNet’in sistem ağı merkezinde incelemelerde bulundu, yöneticilerden bilgi aldı. Türkiye’de bir ilki başardıklarını belirten Başkan Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’de internet erişim ve altyapı lisansına sahip tek belediye şirketi olan KazanBelNet’in, sistem ağ merkezinde incelemelerde bulunduk. 
Şirketimizin lisansıyla birlikte şu anki piyasa değeri şimdilik 5 milyon Dolar. 
Ama fazlası için çalışıyoruz... Abone sayımız 500’ü geçti” bilgisini verdi. 

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HEDEF TÜRKİYE’DE HİZMET VEREBİLMEK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) gerekli lisansları alarak 1 Temmuz itibariyle faaliyete başlayan KazanBelNet, bu lisansı alan ilk ve tek belediye şirketi olurken, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyor. KazanBelNet, Kahramankazan’ın ardından önce Ankara daha sonra ise Türkiye genelinde internet erişimi hizmeti vermeyi amaçlıyor. İnternet ağının ilçe sınırlarını aşması ile KazanBelNet’in piyasa değerinin daha da katlanması bekleniyor. 

500 ABONEYE ULAŞTI
KazanBelNet bu kapsamda, ilçede internet altyapısı olmayan dış mahalleler de (köyler) dahil en ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti veriyor. KazanBelNet bireysel kullanıcıların yanı sıra, Türkiye’nin en önemli sanayi kümelenmelerinden biri olan ilçe sınırlarındaki Saray bölgesindeki fabrika ve sanayi kuruluşlarına da “metro internet” hizmeti sunuyor. KazanBelNet ile ilgili bilgi almak isteyenler şirketin 444 92 11 numaralı telefonundan bilgi alabiliyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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