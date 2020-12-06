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KazanBelNet’le internetsiz nokta kalmayacak 

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet alt yapısının yetersiz olmasından kaynaklanan şikâyetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçerek, Türkiye’de bir ilki başardı.
KazanBelNet’le internetsiz nokta kalmayacak 

Belediye, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veren KazanBelNet Şirketi’ni kurdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) gerekli lisansı alarak faaliyete başlayan KazanBelNet, bu lisansı alan ilk ve tek belediye şirketi olurken, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyor. Faaliyete geçeli çok kısa bir süre olmasına karşın 1100 abone sayısına ulaşmayı başaran KazanBelNet, Kahramankazan’ın ardından önce Ankara genelinde daha sonra ise tüm Türkiye’de internet erişimi hizmeti vererek büyümeyi hedefliyor.

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İlçedeki alt yapı yetersizlikleri nedeniyle ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için kolları sıvayan Kahramankazan Belediyesi, bu alanda hizmet veren KazanBelNet şirketini kurdu. Şirket, internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veriyor. Belediye bu kapsamda internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Şirkette görev yapan teknik personeller eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu. Ayrıca, yazılım ofisini de kuran şirket, kendi orijinal yazılımını da hazırladı.

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Türkiye’de bir ilk
KazanBelNet şirketi, internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıyor. Şirket, kurulum aşamalarının tamamlanmasının ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) İnternet Erişim ve Altyapı Lisansı’nı alarak faaliyete geçti. KazanBelNet bu lisansı alan ilk ve tek belediye şirketi oldu. KazanBelNet bu lisansla internet erişiminin yanı sıra Türkiye’nin tüm noktalarında internet alt yapısı oluşturma hizmeti de verebilecek.

Sanayicinin yüzü güldü
KazanBelNet bu kapsamda, ilçede internet alt yapısı olmayan dış mahalleler de (köyler) dahil en ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti verecek. KazanBelNet bireysel kullanıcıların yanı sıra, Türkiye’nin en önemli sanayi kümelenmelerinden biri olan ilçe sınırlarındaki Saray bölgesinde bulunan fabrika ve sanayi kuruluşlarına da “metro internet” hizmeti sunuyor. Bu hizmet sayesinde, internet alt yapısındaki yetersizlik nedeniyle sorun yaşayan sanayicilerin yüzü gülüyor. KazanBelNet, Kahramankazan’ın ardından Ankara daha sonra ise Türkiye genelinde müşterilerine internet erişimi hizmeti vermeyi amaçlıyor. 

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Şimdilik 1100 aboneye ulaştı 
KazanBelNet faaliyete geçeli henüz çok kısa bir süre olmasına karşın, 1000 bireysel, 100 de metro internet abonesi olmak üzere toplamda 1100 aboneye ulaşmayı başardı. KazanBelNet ile ilgili bilgi almak isteyenler şirketin 444 92 11 numaralı telefondan faydalanabilecek. 

Daha hızlı ve daha ucuz
Kahramankazan Belediyesi’nin kamu ve vatandaşın yararını gözeterek kurduğu KazanBelNet sayesinde vatandaşlar daha hızlı internete daha ucuz fiyatla ulaşıyor. Şirket, diğer servis sağlayıcı firmalara oranla daha ucuz fiyatla interneti vatandaşlara sunuyor. Şirket ayrıca, ilçede bu alandaki alt yapı eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda, diğer servis sağlayıcılara oranla daha hızlı bir internet erişimi imkânı sunuyor. Böylece şirket sayesinde ilçede internet kullanımı daha kolay ve ucuz hale geliyor.

İnternetsiz nokta bırakmayacağız
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşın konfor ve refahı için belediye olarak üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
“55 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. İlçemizde hâlihazırda 8 bine yakın bireysel internet kullanıcısı mevcut, ancak alt yapı yetersizliği nedeniyle internet erişimine ulaşamayan yani internet kullanmak için bekleyen çok sayıda vatandaşımız var. Biz de gelen bu talepler doğrultusunda harekete geçerek KazanBelNet’i kurduk. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz.

KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. İnternet kullanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı KazanBelNet’e aboneye olmaya davet ediyorum. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz.”

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