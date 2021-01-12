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Kazaya davetiye çıkartan kavşakta ne trafik ışığı var ne kasis!

Etimesgut Eryaman’da Kaplan Caddesi ile 1404’üncü Sokak kesişimindeki kavşakta trafik ışığı ya da kasis bulunmaması sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken pek çok kazanın da yaşanmasına neden oluyor. 
Kazaya davetiye çıkartan kavşakta ne trafik ışığı var ne kasis!

Kaplan Caddesi’nden 1404’üncü sokaktaki trafiğe dahil olmak isteyen ya da karşıya devam etmek isteyen sürücüler zaman zaman kaza tehlikesi yaşıyor ya da kaza yapıyor. Kavşağın etrafında bulunan restoran ve marketlerin otomobil ve motorsiklet hareketliliğini artırdığına dikkat çeken mahalle sakinleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden dört yol kesişimine hız kesici kasislerin koyulması talebinde bulunuyor. 

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SÜREKLİ KAZA OLUYOR 
Gazetemize konuşan bir mahalle sakini, “Sabahları ve akşamları mesai saatlerinin giriş çıkışlarında her an burada kazayla burun buruna geliyoruz. 1404’üncü sokakta araçlar hızla ilerlerken Kaplan Caddesi’nden gelen araçlarla burun buruna geliyor. Arabalar ve motosikletler hız kesmeden kavşağa giriyor. Yayalar ise hızla gelen bu araçların önünden karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Ayrıca burada marketler, restoranlar ve bir çok dükkan var. Bu da araç yoğunluğunu ve motorlu kurye yoğunluğunu artıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu dört yol kesişimine bir kasis yaparsa hem sürücüler hem yayalar için çok iyi olur. Talebimizin ekiplerce dikkate alınmasını istiyoruz” dedi. 

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Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

 

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