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Kazaya neden oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı

DENIZLI'nin Merkezefendi ilçesinde ara sokaktan hatalı şekilde ana yola çıkan hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü Çağrı Çakıcı (23) yaralandı.
Kazaya neden oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Muratdede Mahallesi'nde yaşandı. Kontrolsüz şekilde ara sokaktan ana yola çıkan plakası alınamayan hafif ticari araç, Çağrı Çakıcı'nın kullandığı 20 AAR 620 plakalı motosiklette çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Çakıcı, yaralandı. Kazaya neden olan hafif ticari araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Çakıcı'nın durumunu iyi olduğu bildirildi.

kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletteki kişi hafif ticari araca çarptıktan sonra metrelerce savrularak yola düşerken, araç sürücüsü ise durmadan yoluna devam etti. Görüntüleri izleyen polis, aracın plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

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