Kazaya ramak kala

Etimesgut’la Sincan’ı birbirine bağlayan Devrimler Caddesi üzerinde bulunan ışıksız-kasissiz kavşakta hemen hemen her gün kazanın eşiğinden dönülüyor.

Etimesgut ile Sincan’ı birbirine bağlayan Devrimler Caddesi’nde her gün kazanın eşiğinden dönülüyor. Sincan Abdurrahim Karakoç Caddesi ve Etimesgut Mustafa Kalfaoğlu Caddelerinin bu caddeyi kestiği noktada özellikle mesai saatlerinde kazaya ramak kalıyor. Araçların farklı yöne gitmek istemesinden kaynaklı araçların kargaşa yaşamasından dolayı pek çok sürücü zor anlar yaşarken yayalar da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekiyor. Yolu kullanan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bölgeye trafik lambası ya da kasis yapılarak geçişlerin kontrollü yapılmasını istiyor.

KAZANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLÜYOR

Ayaş Yolu’ndan Sincan Fatih ve Etimesgut Devlet Mahallesi’ne gitmek için ana güzergahlardan biri olan Devrimler Caddesi özellikle sabah ve akşam mesai giriş çıkış saatlerinde hayli yoğun oluyor. Hemen hemen her gün o yolu kullanan bir vatandaş yoğun olduğu anlarda sürekli bir kazanın atlatıldığını ya da kazaların yaşandığını belirterek, “O kadar çok farklı yöne gitmek isteyen oluyor ki. Arabalar birbirine karışıyor. Bir de kasis yok, ışık yok kimse yavaşlamıyor. Bizzat kendim 3-4 defa kaza atlattım. Komşumuz ufak çaplı bir kaza yaptı. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

YAYA DA SÜRÜCÜ DE ZOR ANLAR YAŞIYOR

Kavşağa giren araçların her biri farklı yöne gitmek isteyince ortaya tam bir kargaşa hâkim oluyor. Sürücüler bu kargaşadan etrafını kontrol ederek zorla geçse de yayalar için iş pek de kolay olmuyor. Caddenin geniş olmasından dolayı araçtan kurtulan yayalar bir diğerine yakalanıyor.

Erkal Erdoğan/ HABERVAKTİM-

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