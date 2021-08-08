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Kazdağları komandolara emanet

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları’na girişler yasaklanırken, komandolar da bölgede devriye görevi yapıyor.
Kazdağları komandolara emanet

Türkiye’nin ormanlık bölgelerinden ve endemik türlerinin yanı sıra flora ve faunasıyla önemli bir bölgesi olan Kazdağları korumaya alındı. Olası yangın ihtimaline karşı 30 Temmuz itibariyle Balıkesir genelinde bütün ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, 3 Ağustos'ta da izinli piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateşli piknik yapılması yasaklandı.

Kazdağları ve içinde bulunan Kaz Dağı Milli Parkı tam korumaya alınırken, tüm girişlere pankartlarla uyarılar asıldı. Ayrıca önleyici faaliyetler kapsamında jandarma, emniyet, orman muhafaza ve milli parklar görevlilerinin orman alanlarının yakınında, giriş noktalarında ve çevresinde sürekli olarak motorlu ve yaya olarak devriye görevinde bulunuyor. Öte yandan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Komando Bölüğü de Kazdağları'na konuşlandırıldı.

Bu bölgede sürekli devriye faaliyeti icra eden jandarma, ormanlara giriş ile mesire ve piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasını önlemeye yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca çok sayıda vatandaşın da devriye görevinde bulunmak için valiliğe başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Önemli bir orman varlığına sahip olan Balıkesir’de yangınlara karşı alınan önlemler arttırıldı. 2021 yılı içinde, özellikle son günlerde ülkemizin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ederken hava sıcaklıklarının yükselişiyle birlikte Balıkesir genelinde yangınlara karşı uygulanan tedbirler genişletildi. Mayıs ayı itibariyle uygulamaya konulan tedbirler hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkması ve birçok ilimizde yangınların meydana gelmesi üzerine çok daha kapsamlı olarak hayata geçirilmiş bulunuyor. Bu kapsamda il genelinde arozöz ve iş makinelerinin tespiti yapılırken, ayrıca maden işletmesi, inşaat şantiyesi gibi özel firmaların sahip olduğu iş makineleri envanteri hazırlandı” denildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından da Kazdağları’nın çeşitli bölgelerin itfaiye araçları konuşlandırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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