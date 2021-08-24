Kazdağları’nda orman yangını: 29 helikopter ve 4 uçakla müdahale sürüyor
Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 29 helikopter katıldı.
Balıkesir 'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz ve 140 personel müdahale ediyor.
24 Ağustos 2021 Salı 09:31
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