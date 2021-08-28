  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Ankara 40 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 34 °C
»

Kazdağları'nın rüzgarında uçan arıların balları 5 ülkeye ihraç ediliyor

Dünyada Alpler'den sonra en yüksek oksijen oranına sahip Kazdağları'nda üretiler ballar, İngiltere, Almanya, ABD, Katar ve Japonya'ya gönderiliyor.
Kazdağları'nın rüzgarında uçan arıların balları 5 ülkeye ihraç ediliyor

Çanakkale'de 10 yıldır bal üreticiliği yapan Gökhan Aydoğdu, kovanlarını Çan ve Bayramiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde, Kazdağları'nın rüzgarının estiği bölgede tutuyor.

Aydoğdu, AA muhabirine, bulundukları coğrafyanın hem batı hem de kuzey yamaçlarında verimli bir bölge seçtiklerini söyledi.

Kovanların bulunduğu alana karabuğday ve kişniş ektiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Arıların bölgedeki flora zenginliği ve meşe, kestane gibi ağaç çeşitliliğinden, salgısından daha ziyade ekmiş olduğumuz çiçeklerden aldığı nektarla harmanladığı balın niteliği çok farklılaşıyor. Ortaya tıbbi değeri olan ürün çıkıyor. 2018 yılından bu yana Amerika'ya, dünyanın en kapsamlı bal yarışmasına ürettiğimiz balı gönderiyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca birçok akademisyen tarafından Kuzey Carolina'daki merkezde bu ballar incelenir. Bu bölgede ürettiğimiz ballarla ilgili iki dünya birinciliğimiz, toplam 7 ödülümüz var."

ABD'den gelen bir sağlık kuruluşunun yetkililerine ürettikleri baldan örnekler verdiklerini aktaran Aydoğdu, iş birliği konusunda görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.

"Çam balı, dünyada kahvaltılık bal sınıfında 3 değerli baldan biridir"
Aydoğdu, geniş ölçekli üretim yapmadıklarını, "butik üretim"le kaliteli ürün elde ettiklerini vurguladı.

Yaklaşık 7 yıldır Japonya'ya bal ihraç ettiklerini anlatan Aydoğdu, "Ballarımızdan ayrıca Katar'a gönderiyoruz. Onlar da ürünlerimizi çok sevdi. Ayrıca İngiltere ve Almanya'ya 3 yıldır özel gönderimlerimiz var." dedi.

Gökhan Aydoğdu, Türkiye'nin çam balı üretimi konusunda çok önemli bir noktada bulunduğunu vurguladı.

Çam balının özelliklerine değinen Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bizde çok fazla üretildiğinden dolayı insanımız tarafından değeri bilinmiyordu. Bununla ilgili yapılan birçok bilimsel çalışma var. Çam balı, dünyada kahvaltılık bal sınıfında 3 değerli baldan biridir. Bu bölgede Çanakkale çam ormanlarına yakın ürettiğimiz çam balı var. Prolin değeri 1000'in üzerinde çıkar. Yani bu balın tıbbi değeri olduğu anlamına geliyor. Biraz bulanık ve koyu renkli bir baldır, nem oranı düşüktür ancak yediğiniz zaman bile gerçekten enerji aldığınızı hissedebilirsiniz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan'dan dönen askerlerle bir araya geldi28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:08
  • Türk Kızılay selden etkilenen 670 binden fazla kişiye sıcak yemek sağladı28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:25
  • İstihbarat çalışması yapan 3 terörist öldürüldü28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:23
  • Başkan Erdoğan Karadağ'a geldi28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:22
  • Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:19
  • Bozkurt'ta yemek hizmeti sunan STK'lar afetzedelere ev sıcaklığını hissettirmeye çalışıyor28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:01
  • Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:45
  • Bakan Koca'dan 10 il uyarısı! Bu şehirlerde daha az güvendesiniz!28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:42
  • Resmi Gazete'de yayımlandı28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:38
  • Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti