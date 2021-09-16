Kazım Karabekir Tigem’den satılık cins sığır

TİGEM’e bağlı Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirdiği cins sığırları satışa çıkardı. Açık artırma ile satılacak olan Tigem sığırlarının listesi haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TİGEM’e bağlı Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirdiği cins sığırları satışa çıkardı.

İlanda “İşletmemiz yetiştirmesi 11 Baş Reforme Ticari Erkek Sığır (Boğa), 40 Baş Reforme ve Ticari Dişi Sığır (İnek, Düve) olmak üzere toplam 51 Baş Reforme ve Ticari Sığır, 2.maddede cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı Reforme hayvan canlı ağırlık üzerinden 7 parti halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır” denildi.

Açık artırma ile satılacak olan Tigem sığırları nın listesi ve fiyatları için TIKLAYIN.

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