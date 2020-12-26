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KDK emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emekliye 15 yıl öncesinden prim borcu çıkaran Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) haksız buldu
KDK emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre, kuruma başvuru yapan bir vatandaş, SGK'nin kendisine 15 yıl öncesinden 1800 lira borç çıkardığını ve faiziyle beraber 19 bin lira istediğini belirtti. 

Başvurucu, mal varlığına e-haciz konulduğunu, duruma itiraz ettiğinde ise emekli hesabı üzerinden blokenin kaldırılarak maaşından kesinti yapıldığını ifade etti.

SGK'nin ödemeyi yaptığına dair dekont istediğini, kendisinin ise bunca yıldır dekontları saklamadığını ve bankaların 10 yılın ardından dekontları tutmadığı için kopyasını temin edemediğini belirten başvurucu, KDK'den daha önce ödediği borcundan dolayı yapılan kesintilerin iadesini ve aylığı üzerindeki kesintiye son verilmesini istedi.

Bunun üzerine KDK, SGK'den konuyla ilgili bilgi istedi.

SGK'den gelen yazıda, borcun ödendiğine ilişkin kanıt olmadığı ve cebri icra kesintisine 15 gün içinde itiraz edilmediği için kararın kesinleştiği belirtildi.

Konuyu değerlendiren KDK, yaptığı araştırma, inceleme ve mevzuat taramasının ardından tavsiye kararı verdi.

Tavsiye kararında, söz konu borcun ödendiğine ilişkin ispat yükünün her ne kadar borcu ödediğini iddia eden kişiye ait olsa da prim borcunun zaman aşımına uğradığı kaydedildi.

Borç halinin ilgili idare tarafından gözetilmesi gerektiği, ödeme emri gönderilerek kesintiye başlanmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı vurgulanan kararda, başvuranın emekli aylığından yapılan cebri icra işleminin geri alınması tavsiye edildi.

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